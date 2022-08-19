Россияне увидели исхудавшую Ходченкову в бикини и обомлели

Светлана Ходченкова стала популярной благодаря фильму Станислава Говорухина «Благословите женщину». Там блондинка появилась с довольно сочными формами, от которых теперь не осталось и следа.

39-летняя актриса активно занимается спортом, а теперь решила освоить сап-фитнес. В своих соцсетях она показала тренировки с индивидуальным тренером. Светлана позировала в лифе от купальника и коротких шортиках.