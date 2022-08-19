Россияне увидели исхудавшую Ходченкову в бикини и обомлели

Светлана Ходченкова стала популярной благодаря фильму Станислава Говорухина «Благословите женщину». Там блондинка появилась с довольно сочными формами, от которых теперь не осталось и следа.
39-летняя актриса активно занимается спортом, а теперь решила освоить сап-фитнес. В своих соцсетях она показала тренировки с индивидуальным тренером. Светлана позировала в лифе от купальника и коротких шортиках.
«Русалки на фитнесе. 1200 метров от берега и никого, кроме нас», — похвасталась Ходченкова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
А фанаты тем временем буквально обомлели. По их мнению, артистка перестаралась как со спортом, так и с диетами.
Светлана Ходченкова (в центре). Фото: соцсети