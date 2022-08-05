Россияне теряют огромные деньги из-за подтекающих сливных бачков: сумма вас удивит!

Одна семья может потерять за год сумму в 6500 рублей только из-за некачественного сливного бачка на унитазе. Такие данные привела компания Doma.ai, которая ссылалась на анализ жалоб на протечки сантехники.
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Согласно данным исследования, около 4% из 70 миллионов квартир в России протекают бачки. За год соотечественники в целом смывают в унитаз 18,9 миллиардов рублей.
При этом все, что нужно сделать людям, чтобы сэкономить – это отремонтировать старые бачки или заменить старые.
Источник: «Газета.Ru»