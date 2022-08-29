Россияне призвали объявить вернувшейся Пугачевой бойкот

Алла Пугачева, сказав, что она приехала «навести порядок в головах», вызвала волну возмущения россиян. Певица покинула страну еще полгода назад. Сначала она с семьей жила в Израиле, потом перебралась в Юрмалу, а теперь вот ее снова можно увидеть в Москве.

Пугачева пояснила, что за границей она отдыхала и лечилась. Как уверяет ее концертный директор Елена Чупракова, никаких выступлений Примадонна не планирует. Приедет ли в Россию вслед за женой Максим Галкин — пока неизвестно.

В соцсетях разразились бурные дебаты на тему возвращения Аллы Борисовны.

«Аморальная старушка. Зря приехала», — считает Игорь М.

К нему присоединяется Павел:

«Пусть обратно едет!» и Дуняша М.: «Куда ей выступать? Кому-то интересна бабушка на сцене? Пусть уже сидит спокойно в кругу семьи и близких людей».

Светлана С. написала:

«Да оставьте бабулю на обломках истории. Ее время ушло. Пусть доживает. Может чушь нести всякую. Но это неинтересно уже».

Некоторые комментаторы убеждены: у звездной пары заканчиваются деньги, поэтому они надеются заработать в России:

«Все проще, у них закончились деньги, а «муж» Галкин не способен на Западе на своей болтовне заработать».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Немало и таких, которые призывают в соцсетях «бойкотировать» Пугачеву, как и других артистов, поспешивших покинуть страну в сложное время. Об этом свидетельствуют такие комментарии: