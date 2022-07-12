Россияне не будут платить налог при продаже жилья

Депутаты от ЛДПР разработали любопытную поправку в Налоговый кодекс. Они предлагают освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли.

Правда, есть ряд условий, которые надо будет соблюдать. Новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья.

Есть и еще один важный нюанс. Кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового. При этом она не должна превышать сумму в 50 миллионов рублей, сообщают «Известия».

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Ранее депутаты хотели облегчить жизнь самозанятых при покупке жилья. Для этой категории граждан они хотели ввести имущественный налоговый вычет.

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