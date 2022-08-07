Россиянам сообщили, что 1 сентября можно не идти на работу

1 сентября хоть и является праздничным днем, но вовсе не для родителей, поэтому не относится к выходным.

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Однако в российском законодательстве предусмотрена возможность пропустить работу в первый день знаний, об этом сообщила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Для этого нужно лишь написать заявление своему начальнику.

Посетить праздник ребенка без проблем может каждый донор, который по закону имеет право на дополнительный выходной. Но это не обязательное условие, даже если вы не сдавали кровь, все равно имеете полное право написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы, кроме того, использовать день из ежегодного оплачиваемого отпуска.

Голованова также сообщила, что взять отгул можно и за работу в выходной день или сверхурочную.

Источник: «РИА НОВОСТИ».