Россия в этом году не будет бороться за премию «Оскар»

Такое решение принял президиум российской Киноакадемии.
Россия не будет бороться за премию "Оскар"

Россия не будет бороться за премию «Оскар». Фото: Global Look Press

За премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в этом году не будет бороться картина, представляющая Россию. Эту новость, печальную для многих поклонников кино, сообщила 26 сентября Национальная академия кинематографических искусств и наук России.

«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии», — говорится в сообщении на сайте организации.

Напомним, что именно президиум Киноакадемии формирует комиссию, которая обычно выбирает лучший российский фильм, способный достойно представить нашу страну на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе. С прошлого года комиссию возглавляет режиссер Павел Чухрай.

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Судя по всему, решение не отправлять наш фильм в США было вызвано вовсе не дефицитом хороших фильмов в стране, а непростой ситуацией в мире и неоднозначным отношением ко всему российскому. Напомним, что на Западе в последнее время не раз звучали призывы о бойкоте русской культуры.

Актриса Юлия Рутберг на днях заявила, что отменить нашу культуру невозможно, ведь ею пропитан весь мир.

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