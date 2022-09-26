Россия в этом году не будет бороться за премию «Оскар»

За премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в этом году не будет бороться картина, представляющая Россию. Эту новость, печальную для многих поклонников кино, сообщила 26 сентября Национальная академия кинематографических искусств и наук России.

«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии», — говорится в сообщении на сайте организации.

Напомним, что именно президиум Киноакадемии формирует комиссию, которая обычно выбирает лучший российский фильм, способный достойно представить нашу страну на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе. С прошлого года комиссию возглавляет режиссер Павел Чухрай.

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