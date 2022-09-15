«Россия для него не родина, а прилавок»: Шахназаров – о Серебрякове

Шахназаров напомнил, что все, кто уезжал счастья за бугром не обрели. «Коренева, Соловей уехала. Чем занимается – театральными курсами. Крамаров – две эпизодические роли. Видов бизнесом занимался. Актером там не стал», - заявил Шахназаров.

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Напомним, что Алексей Серебряков живет в Канаде. Правда, недавно прошли слухи, что он переехал обратно в Россию.