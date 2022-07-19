России здесь нет: Максим Галкин показал свой насыщенный рабочий график

Телеведущий Максим Галкин, уехавший еще в начале весны из России, за границей не просто отдыхает. У шоумена насыщенный рабочий график, которым он поделился в Сети.

После июньского израильского вояжа, где у мужа Пугачевой ежедневно были выступления, в июле он решил ослабить немного вожжи. Но в августе с новыми силами отправится на концерты по Европе. Практически каждый день он в Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Англии, Ирландии. А сентябрь отмечен выступлениями в Австралии. Когда в планах у Галкина Россия, неизвестно.

Напомним, что его жена Алла Пугачева обещала вернуться домой к сентябрю, когда детям нужно будет идти в школу. Судя по графику главы семьи, вернутся домочадцы явно без него.