Рослый парень: Евгения Феофилактова из «Дома-2» показала подросшего сына от Антона Гусева

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна растит сына Даниэля.
Папа время от времени появляется в жизни мальчика, но по факту все заботы о ребенке на себя уже давно взяла мама.
В эти финальные августовские дни Евгения Феофилактова увезла сына Даниэля на Мальдивы, чтобы тот смог весело провести время, оставшееся до начала учебы в школе.
В микроблоге Женя Феофилактова поделилась снимком из аэропорта, на котором запечатлелась вместе с сыном Даниэлем. Она уже давно не показывала наследника, так что подписчики удивились, как заметно подрос и даже возмужал Даниэль. Мальчик явно растет рослым.
Евгения Феофилактова с сыном Даниэлем. Фото: соцсети
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Напомним, сын Жени Феофилактовой и Антона Гусева появился на свет в декабре 2012 года. Зимой Даниэлю исполнится уже десять лет.