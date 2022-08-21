Рослый парень: Евгения Феофилактова из «Дома-2» показала подросшего сына от Антона Гусева

Экс-участница реалити-шоу Евгения Феофилактова вместе с Даниэлем улетели на Мальдивы.
Евгения Феофилактова

Евгения Феофилактова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна растит сына Даниэля.

Папа время от времени появляется в жизни мальчика, но по факту все заботы о ребенке на себя уже давно взяла мама.

В эти финальные августовские дни Евгения Феофилактова увезла сына Даниэля на Мальдивы, чтобы тот смог весело провести время, оставшееся до начала учебы в школе.

В микроблоге Женя Феофилактова поделилась снимком из аэропорта, на котором запечатлелась вместе с сыном Даниэлем. Она уже давно не показывала наследника, так что подписчики удивились, как заметно подрос и даже возмужал Даниэль. Мальчик явно растет рослым.

Евгения Феофилактова с сыном Даниэлем. Фото: соцсети

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Напомним, сын Жени Феофилактовой и Антона Гусева появился на свет в декабре 2012 года. Зимой Даниэлю исполнится уже десять лет.

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