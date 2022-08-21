Рослый парень: Евгения Феофилактова из «Дома-2» показала подросшего сына от Антона Гусева

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна растит сына Даниэля.

Папа время от времени появляется в жизни мальчика, но по факту все заботы о ребенке на себя уже давно взяла мама.

В эти финальные августовские дни Евгения Феофилактова увезла сына Даниэля на Мальдивы, чтобы тот смог весело провести время, оставшееся до начала учебы в школе.