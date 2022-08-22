Роскошью и не пахнет: какой десерт Елизавета II ест каждый день около 90 лет

Королева Великобритании — большая сладкоежка.
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Елизавета II. Фото: Global Look Press

Королева Великобритании — 96-летняя Елизавета II — словно соткана из стабильности. Ее привычки повторяются изо дня в день, и она не собирается их менять.

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Например, она регулярно посещает собственную конюшню и начинает день с чтения присланных документов и газет.

А еще свыше 90 лет Елизавета II ест бутерброды со свежим хлебом, маслом и джемом. Каждый день! Еще в раннем детстве она полюбила эту сладость и не может ее променять ни на что другое, рассказал ее экс-повар Даррен Макгрейди.

Источник: mainstyles.ru.

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