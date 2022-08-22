Роскошью и не пахнет: какой десерт Елизавета II ест каждый день около 90 лет

Например, она регулярно посещает собственную конюшню и начинает день с чтения присланных документов и газет.

А еще свыше 90 лет Елизавета II ест бутерброды со свежим хлебом, маслом и джемом. Каждый день! Еще в раннем детстве она полюбила эту сладость и не может ее променять ни на что другое, рассказал ее экс-повар Даррен Макгрейди.

Источник: mainstyles.ru.