Роскошью и не пахнет: какой десерт Елизавета II ест каждый день около 90 лет

Королева Великобритании — 96-летняя Елизавета II — словно соткана из стабильности. Ее привычки повторяются изо дня в день, и она не собирается их менять.
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Например, она регулярно посещает собственную конюшню и начинает день с чтения присланных документов и газет.
А еще свыше 90 лет Елизавета II ест бутерброды со свежим хлебом, маслом и джемом. Каждый день! Еще в раннем детстве она полюбила эту сладость и не может ее променять ни на что другое, рассказал ее экс-повар Даррен Макгрейди.
Источник: mainstyles.ru.