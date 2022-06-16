«Роскошная вилла, чистейшая вода»: невестка четы Пресняковых с шиком отдыхает в Турции

Наталья Подольская в красках расписала прелести отдыха в Турции. Оказывается, невестка четы Пресняковых отдыхает на фешенебельном курорте. Выпускница «Фабрики звезд» осталась в полном восторге от уютного местечка, в котором она проводит свой отпуск с младшим сыном. Обо всем этом во всех подробностях певица рассказала своим поклонникам.
«Я обожаю путешествия! Это очень важная часть моей жизни! Буквально живу ими (поездками. — Прим. ред.). Когда заканчивается одно путешествие, уже мечтаю о следующем! С появлением детей 90% поездок, конечно, с ними. Мы открываем новые страны, новые отели, видим красоту вокруг, ищем развлечения, сравниваем! Отель в Текирова (деревня в Турции) просто сразил меня своей роскошью! Мы здесь первый день, и я ни в чем не вижу недостатков! Роскошная вилла (позже покажу в сториз), чистейшая вода (мелкая галька, нужны тапки), уютная кабана (так в Турции называют беседки на пляже), очень вкусная еда. В этот раз мы приехали только с Ваней. Это будет наше с ним время», — уточнила Подольская.
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