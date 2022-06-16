«Роскошная вилла, чистейшая вода»: невестка четы Пресняковых с шиком отдыхает в Турции

Выпускница «Фабрики звезд» на себе любимой экономить не привыкла.

Наталья Подольская. Фото: личный архив

Наталья Подольская в красках расписала прелести отдыха в Турции. Оказывается, невестка четы Пресняковых отдыхает на фешенебельном курорте. Выпускница «Фабрики звезд» осталась в полном восторге от уютного местечка, в котором она проводит свой отпуск с младшим сыном. Обо всем этом во всех подробностях певица рассказала своим поклонникам.

«Я обожаю путешествия! Это очень важная часть моей жизни! Буквально живу ими (поездками.  Прим. ред.). Когда заканчивается одно путешествие, уже мечтаю о следующем! С появлением детей 90% поездок, конечно, с ними. Мы открываем новые страны, новые отели, видим красоту вокруг, ищем развлечения, сравниваем! Отель в Текирова (деревня в Турции) просто сразил меня своей роскошью! Мы здесь первый день, и я ни в чем не вижу недостатков! Роскошная вилла (позже покажу в сториз), чистейшая вода (мелкая галька, нужны тапки), уютная кабана (так в Турции называют беседки на пляже), очень вкусная еда. В этот раз мы приехали только с Ваней. Это будет наше с ним время», — уточнила Подольская.

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