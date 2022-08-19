Роскошная терраса и вид на море: Маша Круглыхина из «Дома-2» покупает квартиру в Крыму на первой береговой линии

Бывшая участница «Дома-2» Маша Круглыхина — мама-одиночка с тремя детьми, которая успевает и бизнес вести, и воспитывать двух дочек и сына.

Семья Маши обожает отдыхать в Крыму, так что она решила купить здесь небольшую квартиру на берегу моря, в семидесяти километрах от Евпатории.