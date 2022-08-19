Роскошная терраса и вид на море: Маша Круглыхина из «Дома-2» покупает квартиру в Крыму на первой береговой линии

Бывшая участница «Дома-2» Маша Круглыхина — мама-одиночка с тремя детьми, которая успевает и бизнес вести, и воспитывать двух дочек и сына.
Семья Маши обожает отдыхать в Крыму, так что она решила купить здесь небольшую квартиру на берегу моря, в семидесяти километрах от Евпатории.
«Мы присмотрели апартаменты в Крыму. Площадью невелики, всего 20–22 «квадрата» + терраса 7 метров, на зато стоят на первой линии у моря и для сезонного отдыха нам больше и не надо. Можно сдавать, в конце концов, или как вложение оставить», — поделилась Маша Круглыхина планами с подписчиками микроблога.
Маша Круглыхина призналась, что задумывалась о покупке еще год назад. Но тогда она только родила третьего ребенка и не могла работать в полную силу. Боялась, что не потянет квартиру стоимостью чуть больше миллиона рублей. Но за год она сумела добиться многого, появилась уверенность в своих силах.
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«Сейчас уже за 1,5 млн продают, когда введут дом в эксплуатацию, то сразу до двух подскочат цены. Поэтому больше такого шанса терять не хочу. Застройщик еще предложил выгодные условия, рассрочку без % и пообещал хорошую скидку, если найду себе соседей», — добавила Мария Круглыхина.