«Роскошная красотка»: Мишель Серова блеснула фигурой в бикини-бандо

Единственная дочь певца Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой – Мишель недавно отметила свой 29-й день рождения.
К этой дате она успела получить диплом знаменитой Гнесинки, выйти замуж, родить дочь Мию и сына Макара. Также звездная наследница строит карьеру певицы. Недавно она представила фанатам песню «Любимая».
Накануне Мишель отправилась в отпуск, который решила провести в турецком Бодруме. В своей соцсети она поделилась кадрами, на которых позировала в бикини-бандо нежно-розового оттенка.
«Роскошная красотка! Вы богиня красоты! Очаровательная!» - писали пользователи Сети.
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