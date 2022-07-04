«Роскошная красотка»: Мишель Серова блеснула фигурой в бикини-бандо

Единственная дочь певца Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой – Мишель недавно отметила свой 29-й день рождения.

К этой дате она успела получить диплом знаменитой Гнесинки, выйти замуж, родить дочь Мию и сына Макара. Также звездная наследница строит карьеру певицы. Недавно она представила фанатам песню «Любимая».

Накануне Мишель отправилась в отпуск, который решила провести в турецком Бодруме. В своей соцсети она поделилась кадрами, на которых позировала в бикини-бандо нежно-розового оттенка.