«Роскошная дочь Хюррем султан»: Пелин Карахан в апельсиновом платье из атласа с разрезом до бедра щегольнула эффектными ножками

Пелин Карахан известна многим по турецкому сериалу «Великолепный век». Актриса сыграла единственную дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан - Михримах султан. Получив эту роль красавица-турчанка, можно сказать, вытянула счастливый билет. Она проснулась знаменитой. Теперь Пелин живет в роскоши много путешествует, бывает в Европе, однако дом купила в Турции, поселившись в шикарном особняке с бассейном и садом.

В своем микроблоге актриса поделилась свежим фото, позировав на террасе в люксовом платье силуэтного кроя с юбкой-«рыбкой» и шлейфом. Пелин Карахан выбрала наряд с разрезом до середины бедра, эффектно щегольнув стройными ножками, примерив шпильки. А богатый апельсиновый оттенок придавал загорелой бронзовкой коже актрисы сияния.