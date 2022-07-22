Роскошная блондинка: Проскурякова в малиновом жакете и с длинным хвостом светлых волос предстала на съемках

Молодая супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова явно не хочет довольствоваться только тем, что она жена именитого человека.
Юлия Проскурякова пытается сама зарабатывать себе имя. Она получила профессию актрисы и сейчас активно снимается в сериалах.
На днях в телеграм-канале Юлия Проскурякова показывала фото в новом имидже. Она стала блондинкой. Как тогда предположили ее поклонники, смена образа была связана с новой ролью. И это оказалось чистой правдой.
Снимком со съемок Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге. В кадре она предстала в малиновом жакете и с длинными белыми волосами, собранными в хвост.
Юлия Проскурякова на съемках. Фото: соцсети
«Знакомьтесь! Вероника — моя героиня в сериале «Детектив на все руки». Девушка очень непростая. Под чутким руководством нашего режиссера я вошла в кадр, и это мой первый съемочный день! Те, кто предположил, что я покрасилась для роли, были абсолютны правы!» — написала под фото Юлия Проскурякова.
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