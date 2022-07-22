Роскошная блондинка: Проскурякова в малиновом жакете и с длинным хвостом светлых волос предстала на съемках

Молодая супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова явно не хочет довольствоваться только тем, что она жена именитого человека.

Юлия Проскурякова пытается сама зарабатывать себе имя. Она получила профессию актрисы и сейчас активно снимается в сериалах.

На днях в телеграм-канале Юлия Проскурякова показывала фото в новом имидже. Она стала блондинкой. Как тогда предположили ее поклонники, смена образа была связана с новой ролью. И это оказалось чистой правдой.

Снимком со съемок Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге. В кадре она предстала в малиновом жакете и с длинными белыми волосами, собранными в хвост.