Роскошь, недоступная простым смертным: впервые вскрылось, какими машинами владеет Пугачева

Алла Пугачева является хозяйкой не только роскошной недвижимости. Движимое имущество Примадонны, как выяснилось, тоже способно впечатлить людей своим количеством и роскошью. Впервые в прессе перечислены автомобили, которыми владеет Алла Борисовна, и их раньше даже было больше!

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Так, Пугачева владеет сразу девятью «железными конями». И все они, за исключением снегохода и квадроцикла, созданы для комфорта пассажиров. Это великолепные лимузины «Майбах 62» и «Роллс Ройс Фантом», два «Мерседес Бенца», «Ауди», внедорожник «Тойота Ленд Крузер».

Кроме того, в распоряжении легенды сцены – едва ли не дом на колесах: комфортабельный минивэн «Шевроле Экспресс», купленный артисткой в 2013 году. Он удобен для дальних поездок и семейных путешествий: в нем много места, несколько рядов удобных кресел, вместительный багажник. А цена впечатляет. Его звезда покупала за 3 млн 848 рублей, а сегодня, пишет «Комсомольская правда», его цена у два раза выше.