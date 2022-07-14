Романец о Гусеве: «Антон бросил меня, как Феофилактову?»

Бывшие звезды «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев официально развелись после пяти лет брака. Причиной разрыва стала измена молодого человека. Поклонники пары считают, что Викторию настиг бумеранг. Ведь когда-то она увела парня у Евгении Феофилактовой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«С чего вы взяли, что Антон бросил меня, как Феофилактову? Уж кто-кто, а я не буду собачиться с бывшим и его новой пассией шесть лет! — посмеялась 32-летняя брюнетка. — Так что ответ очевиден, я не обижена ни на что. Я — счастливая женщина! Мы даже с Антоном подписаны друг на друга. Сейчас полностью занята своей жизнью!»

Кстати, про отдых с детьми можно посмотреть здесь: