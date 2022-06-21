Роман Супер* рассказал о судьбе программы «Вечерний Ургант»

Телеведущий Роман Супер* в шоу «Говорящие головы» заявил, что программа «Вечерний Ургант» должна сменить в самое ближайшее время развлекательный формат.
«История тут важна не с точки зрения снаружи, а внутри. Как он сам сможет или нет по этическим соображениям дальше работать. Сможет ли ему объяснить Эрнст, что никому лучше от того, что ты уволишься и уедешь, не будет».
По словам телеведущего, шутить Ивану Урганту теперь будет сложно. При этом, скорее всего, в новом формате проект выйдет на Первом канале уже в новом формате.
Напомним, что программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля. В апреле шоу исполнилось десять лет, но празднества не состоялись.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.