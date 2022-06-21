Роман Супер* рассказал о судьбе программы «Вечерний Ургант»

По словам телеведущего, шутить Ивану Урганту теперь будет сложно. При этом, скорее всего, в новом формате проект выйдет на Первом канале уже в новом формате.

Напомним, что программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля. В апреле шоу исполнилось десять лет, но празднества не состоялись.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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