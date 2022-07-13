«Роман получил предложение»: Макеева сообщила о радостном событии в семье

Анастасия Макеева счастлива в браке с бизнесменом Романом Мальковым, за которого вышла замуж год назад. Супруг артистки буквально не отходит от нее ни на шаг, сопровождая во всех поездках.

Накануне, в День семьи, любви и верности, они вместе решили выйти на сцену и исполнили песню дуэтом. Фанатов звезды театра восхитили музыкальные данные Романа. Впрочем, не только фанатов.