«Роман не может быть красивым»: Астахов раскрыл детали отношений с Кориковой

Звезды были вместе на протяжении двух лет.
Елена Корикова

Елена Корикова. Фото: Global Look Press

Актер Сергей Астахов в интервью «Вокруг ТВ» раскрыл детали своего романа с актрисой Еленой Кориковой.

«Роман не может быть красивым. Роман - это пошло. Если люди по-разному смотрят на жизнь, на отношения, на уважение друг к другу. Если нигде не совпадает, то ничего не получится. Шансов никаких».

Как отметил Астахов, ситуации у каждого разные.

«Что я должен был сделать, чтобы поменяться. А бывает, что люди подходят. Когда есть между ними взаимное уважение», - заметил Сергей Астахов.

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Напомним, что Астахов и Корикова встречались на протяжении двух лет. Они были вместе с 2011 по 2013 год.

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