«Роман не может быть красивым»: Астахов раскрыл детали отношений с Кориковой

Как отметил Астахов, ситуации у каждого разные.

«Что я должен был сделать, чтобы поменяться. А бывает, что люди подходят. Когда есть между ними взаимное уважение», - заметил Сергей Астахов.

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Напомним, что Астахов и Корикова встречались на протяжении двух лет. Они были вместе с 2011 по 2013 год.