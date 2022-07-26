Роман Курцын нервно отреагировал на гневный пост Анны Старшенбаум

На вопрос шутка это была или нет Роман Курцын предпочел не отвечать.

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Ранее Анна Старшенбаум написала, говоря о Романе Курцыне: «Как же я ненавижу тебя, ты просто конченый. Когда ты веришь и любишь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго, привязывая твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет».