Роман Курцын нервно отреагировал на гневный пост Анны Старшенбаум

Судя по всему, актеру слова коллеги по душе не пришлись.
Роман Курцын

Роман Курцын. Фото: Global Look Press

Актер Роман Курцын в беседе с Teleprogramma.pro нервно отреагировал на гневный выпад в свою сторону актрисы Анны Старшенбаум. Он оказался в курсе слов звезды в свой адрес, но подробно говорить об этом отказался.

«Я не хочу такое комментировать. Спасибо».

На вопрос шутка это была или нет Роман Курцын предпочел не отвечать.

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Ранее Анна Старшенбаум написала, говоря о Романе Курцыне: «Как же я ненавижу тебя, ты просто конченый. Когда ты веришь и любишь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго, привязывая твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет». 

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