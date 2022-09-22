Рома Зверь снимается в кино: из-за него перекрыли улицы

Роман Билык, фронтмен группы «Звери», которого поклонники привыкли называть Рома Зверь, снимается в фильме «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Музыкант исполняет одну из ключевых ролей, а съемки проходят в Екатеринбурге, в самом центре. 22 сентября, когда стартовал съемочный процесс, жителям Екатеринбурга пришлось обходить центральные улицы, которые оказались перекрытыми: охрана просила прохожих следовать обходным путем.

Зато екатеринбуржцы смогут тоже принять участие в съемках: многие жители города утверждены в массовку и на эпизодические роли, сообщает издание «РИА ФАН».