Роковое совпадение: наставница Пускепалиса по актерскому мастерству умерла за несколько дней до его гибели

Проводить в последний путь актера Сергея Пускепалиса, трагически погибшего в ДТП на трассе, пришли сотни людей. Появилась также и близкая подруга педагога прославленного артиста — женщина преподавала Сергею актерское мастерство.

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Наставница считала Пускепалиса одним из лучших учеников, отметила приятельница педагога на церемонии прощания. По ее словам, артист всегда обращался к преподавателю за советом и прислушивался к ее словам.

Сама женщина, по роковому стечению обстоятельств, умерла за несколько дней до ДТП, в котором погиб заслуженный артист России. Что случилось с педагогом, подруга не уточнила.

Напомним, 56-летний Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП. Похоронили артиста спустя три дня в Железноводске.

Источник: «АиФ».