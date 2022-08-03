Роды начались в выходные, врач была на свадьбе: звезда «Барвихи» Марина Орлова рассказала, как рожала двойняшек в США

Актриса Марина Орлова стала мамой двойняшек. Роды прошли в США. Марина призналась:

«Единственное, чего я опасалась, так это того, что роды начнутся в выходные, когда в роддоме находятся только дежурные врачи, а также боялась, что на время моих родов мой акушер-гинеколог уйдет в отпуск.

Так почти и вышло. Наши мысли всегда достигают цели, не важно: мечта это была или опасение. Роды мои пришлись на выходные, а мой доктор была в Лас-Вегасе на свадьбе».