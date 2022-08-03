Роды начались в выходные, врач была на свадьбе: звезда «Барвихи» Марина Орлова рассказала, как рожала двойняшек в США

Актриса Марина Орлова стала мамой двойняшек. Роды прошли в США. Марина призналась:
«Единственное, чего я опасалась, так это того, что роды начнутся в выходные, когда в роддоме находятся только дежурные врачи, а также боялась, что на время моих родов мой акушер-гинеколог уйдет в отпуск.
Так почти и вышло. Наши мысли всегда достигают цели, не важно: мечта это была или опасение. Роды мои пришлись на выходные, а мой доктор была в Лас-Вегасе на свадьбе».
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Актрисе пришлось пережить долгие схватки – весь вечер и ночь, дожидаясь первых рейсов из Лас-Вегаса. Рядом все это время находился муж Марины – Георгий Кирьянов.
«С самого начала было понятно, что мы будем вместе в роддоме. Это же наши дети! Он бы не смог пропустить такой день, сидя дома или в баре с друзьями.
А как ему удалось пронести с собой маленькую камеру, я даже не знаю. Я сначала не заметила, что он снимает, но сейчас очень рада, что он успел это сделать! Такие моменты жизни хочется пересматривать», - рассказала Марина корреспондентам издания «МК».