Родственники Шатунова: «Прах артиста могут похитить»

Чтобы этого не произошло они предприняли ряд мер.
Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов в юности. Фото: Global Look Press.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев объяснил, почему могилу Юрия Шатунова закрыли бетоном. По его словам, это вынужденная мера, чтобы уберечь от вандализма. И особенно актуально это стало после слов Андрея Разина о том, что в урне вовсе нет якобы праха музыканта.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, продюсер выступил со скандальным заявлением, обвинив директора музыканта Аркадия Кудряшова в том, что он обманул вдову и устроил спектакль на кладбище с погребением пустой капсулы.

 

Адвокат и родственники Шатунова считают, что после таких слов найдутся те, кто захочет проверить действительно это так или нет, поэтому залили погребение бетоном.

Источник: aif.ru.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  