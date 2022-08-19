Родственники Шатунова: «Прах артиста могут похитить»

Адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев объяснил, почему могилу Юрия Шатунова закрыли бетоном. По его словам, это вынужденная мера, чтобы уберечь от вандализма. И особенно актуально это стало после слов Андрея Разина о том, что в урне вовсе нет якобы праха музыканта.
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Напомним, продюсер выступил со скандальным заявлением, обвинив директора музыканта Аркадия Кудряшова в том, что он обманул вдову и устроил спектакль на кладбище с погребением пустой капсулы.
Адвокат и родственники Шатунова считают, что после таких слов найдутся те, кто захочет проверить действительно это так или нет, поэтому залили погребение бетоном.
Источник: aif.ru.