Родственники Шатунова нашли способ спасти памятник от неадекватных фанатов

На могиле бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова творятся страшные вещи. Неадекватные фанаты устраивают возле памятника дискотеки, жгут венки, ложатся на землю и делают селфи.
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Сотрудники Троекуровского кладбища в шоке. Говорят, что такое повторяется изо дня в день.
Родственники артиста в итоге приняли решение защитить его память. У могилы Шатунова теперь дежурит сотрудник Росгвардии с автоматом без приклада на перевес.
Особо усилят охрану 1 августа — в день панихиды по Юрию.