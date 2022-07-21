Родственники Шатунова нашли способ спасти памятник от неадекватных фанатов

На помощь пришли люди с автоматами.
Юра Шатунов. Фото: Global Look Press

Юра Шатунов. Фото: Global Look Press

На могиле бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова творятся страшные вещи. Неадекватные фанаты устраивают возле памятника дискотеки, жгут венки, ложатся на землю и делают селфи.

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Сотрудники Троекуровского кладбища в шоке. Говорят, что такое повторяется изо дня в день.

Родственники артиста в итоге приняли решение защитить его память. У могилы Шатунова теперь дежурит сотрудник Росгвардии с автоматом без приклада на перевес.

Особо усилят охрану 1 августа — в день панихиды по Юрию.

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