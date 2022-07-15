Родные Юрия Шатунова боятся выходить из дома

Ведущий программы «Оставаться людьми» сообщил, что прекратил поиски двоюродного брата музыканта Юрия Шатунова, потому что башкирским родственникам певца не дают покоя журналисты. Они устали от внимания прессы.

«Я не встретился с двоюродным братом Юры. Поговорил вне камеры с его женой. Человек даже не назвал своего имени. Всем все надоело. Приезжали с Москвы, из Уфы, из Перми. Все ищут. Родственники закрываются дома. Люди боятся выходить на улицу», - заметил ведущий программы.

По его словам, душа Шатунова из-за всей этой свистопляски не может найти покоя. «Лучше показывать тех людей, которых он любил. Я надеюсь, что когда-нибудь встречусь с этим человеком – двоюродным братом. Вношу ясность для всех. У Юры не было родной сестры. Возможно, есть сводная сестра по линии отца. С ней он никогда не общался. Я не буду искать ее. Фамилия у нее совсем другая. Надеюсь на ваше понимание», - заявил ведущий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее сообщалось, что у Юрия Шатунова может быть родная сестра. Об этом рассказал дядя Саша из башкирского села Старая Отрада, который знал родных музыканта.