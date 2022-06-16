Роднянский выступил с едкой критикой в адрес Певцова

Режиссер Александр Роднянский в недавнем интервью поделился своим видением относительно того, что происходит с некоторыми деятелями российской культуры из-за событий на Украине.

«Что происходит с киноэлитой в России. Они сумасшедшие? Или глубоко просчитанные люди? А может, они патриоты. Или идиоты», — спросили у Роднянского.

Далее режиссер обрушился с едкой отповедью на Дмитрия Певцова. Причем в весьма нелицеприятных тонах.

«Ну вот последнее, что вы сказали, имеет отношение к Певцову. Певцов — это чистый пример такого незамутненного идиотизма. На мой взгляд. У артистов, которые работают в кино, это случается», — заявил Роднянский.

Ранее Александр Роднянский объявил, что прекращает деятельность в России. Он больше не будет производить фильмы в нашей стране.

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