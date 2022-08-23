Роднянский рассказал о муже убийцы Дугиной

Режиссер Александр Роднянский в «Телеграм» рассказал о муже Натальи Вовк. Именно эту женщину ФСБ считает убийцей российского журналиста Дарьи Дугиной. Режиссер сделал репост записи одного из политтехнологов.

Как утверждается в сообщении, муж Вовк значится в списке «Миротворца». Якобы он один из организаторов референдума в ДНР в 2014 году.

«Вспоминаю старую чекистскую шутку о том, что в ходе расследования важно не выйти на самих себя», - заявил Роднянский, цитируя слова одного из политтехнологов.

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Напомним, что убийца Дарьи Дугиной покинула Россию через Эстонию. Между тем президент России Владимир Путин наградил погибшую российскую журналистку орденом Мужества посмертно. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.