Роднянский раскритиковал Лолиту, которая призналась в любви России

Режиссер Александр Роднянский в «Телеграм» негативно высказался о певице Лолите.

Он заметил, что ее творчество ему симпатично. Роднянский пересказал случай, случившийся с мамой Лолиты в Киеве. Он заметил, что в его стране хватает мерзавцев, как, впрочем, и везде.

«Это не дословное изложение, но по смыслу вполне точное. У меня нет оснований не доверять Лолите, хотя мой опыт коренного киевлянина, родившегося и выросшего в двуязычной среде, учившегося и много лет работавшего в Киеве, говорит, что этот дикий случай - исключение из правил», - заметил режиссер.

Как сказал Роднянский, сейчас идет противостояние жизненных философий. По его мнению, Лолита заняла неправильную позицию.

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Ранее Лолита отмечала, что без ума от России. Именно наша страна сделала ее той, кем она сейчас является.