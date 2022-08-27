Роднянский ответил Михалкову, который не увидел смысла выдвигать российский фильм на «Оскар»

Режиссер Александр Роднянский в «Телеграм» заявил, что согласен с утверждением коллеги Никиты Михалкова. Сегодня выдвигать российский фильм на премию «Оскар» не стоит. Но ему не по душе мотивировка слов Михалкова. По его мнению, дело не в сегодняшних отношениях России и Америки.

Роднянский напомнил, что российские картины в последние 30 лет успешно боролись за «Оскар». Причем сам Михалков получал награду за прекрасный фильм «Утомленные солнцем».

«И никому не приходило в голову утверждать, что США «отрицают само существование России». Напротив - все радостно участвовали в борьбе. Почему же в этом году не стоит выдвигать? Причина проста - кинематограф в целом, и премия Американской киноакадемии, в частности, поддерживают гуманистический взгляд на жизнь, борются с расизмом и ксенофобией», - заметил Роднянский.

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Ранее Никита Михалков заявил: «Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно».