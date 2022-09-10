Роднянский назвал Крым «сложным и беременным переменами полуостровом»

Режиссер Александр Роднянский в эфире The Insider* признал, что Крымом на Украине всегда занимались не эффективно.
«Это еще, мягко говоря. Это я еще лукаво сказал. Просто не занимались. Крым был сложным и беременным переменами полуостровом, начиная с 1992 года. Тогда была попытка вернуть его в Россию, связанная с тогдашним руководителем Крыма Мешковым. Тогда это удалось успокоить».
По словам Роднянского, ситуация была очевидна. «Мало кто заминался крымско-татарскими проблемами. Я там был несколько раз. Снимал фильмы: «Водитель для Веры», «9 рота». Мне было очевидно, что Крымом не занимались. Надо было строить инфраструктуру, инвестировать большие деньги, заниматься просветительскими проектами. Даже когда Филимонов в 1999 году в матче с Украиной пропустил гол, то большинство на полуострове болели за Россию», - заявил Роднянский.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Александр Роднянский – известный режиссер. Четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии «Оскар».
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.