Роднянский назвал Крым «сложным и беременным переменами полуостровом»

По словам Роднянского, ситуация была очевидна. «Мало кто заминался крымско-татарскими проблемами. Я там был несколько раз. Снимал фильмы: «Водитель для Веры», «9 рота». Мне было очевидно, что Крымом не занимались. Надо было строить инфраструктуру, инвестировать большие деньги, заниматься просветительскими проектами. Даже когда Филимонов в 1999 году в матче с Украиной пропустил гол, то большинство на полуострове болели за Россию», - заявил Роднянский.

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Напомним, что Александр Роднянский – известный режиссер. Четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии «Оскар».

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.