Родной племянник Аллы Пугачевой ждет возвращения тетушки в Россию неспроста

Алла Пугачева уже пятый месяц живет за границей. Сначала именитая чета обосновалась на вилле с бассейном в Кесарии, свой дом в Израиле им предоставил старший брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий. А потом спешно перебрались в Латвию, чтобы спастись от зноя и жары.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако племянник Примадонны — Владислав, которого в свое время именитая тетя содержала на свои деньги, ждет не дождется, когда Алла Борисовна вернется в Россию и неспроста.

Родственник певицы хочет показать родной тетушке подросшую внучку ее покойного брата. Девочку племянник артистки назвал в честь Примадонны — Аллой.