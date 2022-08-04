Родной племянник Аллы Пугачевой ждет возвращения тетушки в Россию неспроста

Алла Пугачева уже пятый месяц живет за границей. Сначала именитая чета обосновалась на вилле с бассейном в Кесарии, свой дом в Израиле им предоставил старший брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий. А потом спешно перебрались в Латвию, чтобы спастись от зноя и жары.
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Однако племянник Примадонны — Владислав, которого в свое время именитая тетя содержала на свои деньги, ждет не дождется, когда Алла Борисовна вернется в Россию и неспроста.
Родственник певицы хочет показать родной тетушке подросшую внучку ее покойного брата. Девочку племянник артистки назвал в честь Примадонны — Аллой.
«Что касается Аллы Борисовны, то сейчас она живет за границей, у нас нет возможности с ней видеться. Но, думаю, что она скоро вернется в Москву. И тогда они смогут видеться с нашей Аллочкой», — сетует племянник певицы.
По материалам Prozvezd.info