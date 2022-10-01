Родной брат Моисеева живет в грязной полуразвалившейся «однушке»

Родной брат Бориса Моисеева Анатолий Толкач уехал из России около 10 лет назад в Литву. Мужчина живет в грязной однокомнатной квартире и едва сводит концы с концами.

Чтобы прокормить себя Анатолий торгует на местном рынке вареньем и медом. За помощью к своему знаменитому брату он никогда не обращался.

Однажды Анатолий все же решился пообщаться с Борисом, когда тот приехал на гастроли в Белоруссию. После концерта он зашел в гримерную к артисту, но тут же оттуда сбежал.

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Браться не смогли нормально поговорить, разругались. С тех пор больше не виделись.