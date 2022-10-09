Родившая двойню Юлия Ефременкова перестала выходить на связь: что случилось

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова активно ведет свои социальные сети.
Даже появление на свет сразу двух сыновей не повлияло на периодичность появления Юлии Ефременковой. Она регулярно размещала видео и фото, рассказывая, как проходят ее будни молодой мамы в клинике.
Но накануне Юлия Ефременкова вдруг пропала из соцсетей. Уже больше суток экс-участница реалити-шоу не размещает публикаций.
Поклонники Юлии Ефременковой забеспокоились - не случилось ли чего с малышами, что требует от мамы полного погружения в их проблемы.
Ведь ранее Юлия Ефременкова признавалась, что просто измотана из-за того, что сыновья постоянно требуют ее внимания.
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Немного успокоил поклонников избранник Ефременковой Мондезир. Он вышел на связь и сообщил, что собирается навестить Юлию и малышей и покупает по ее просьбе детское пюре.
Напомним, сыновья-близнецы Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения.