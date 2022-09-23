Родившая двойню Юлия Ефременкова из «Дома-2» провела ночь в реанимации

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова держит поклонников в курсе последних событий в своей жизни.
Накануне на свет в одной из столичных клиник появились сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира.
Врачи, делавшие Юлии кесарево сечение, сразу же разлучили молодую маму с новорожденными сыновьями.
Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге, что сначала ее обещали перевести в палату из реанимации вечером. Но позже врачи изменили свое решение. И Юлия осталась в реанимации пока до утра.
«Должны были к вечеру перевести в палату. Но врачам не нравится мой живот, поэтому эту ночь я проведу в реанимации», - поделилась Юлия Ефременкова.
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Напомним, перед родами Юлия Ефременкова очень волновалась, плакала и даже паниковала. Но все прошло хорошо. Вероятно, уже в эту пятницу Юлия Ефременкова воссоединится со своими новорожденными сыновьями.