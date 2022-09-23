Родившая двойню Юлия Ефременкова из «Дома-2» провела ночь в реанимации

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова держит поклонников в курсе последних событий в своей жизни.

Накануне на свет в одной из столичных клиник появились сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира.

Врачи, делавшие Юлии кесарево сечение, сразу же разлучили молодую маму с новорожденными сыновьями.

Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге, что сначала ее обещали перевести в палату из реанимации вечером. Но позже врачи изменили свое решение. И Юлия осталась в реанимации пока до утра.