Родители пожаловались на поборы в гимназии, где учатся Лиза и Гарри Галкины

Родители, чьи дети учатся в начальных классах в Первой московской гимназии, пожаловались на поборы со стороны учителей. Они утверждают, что педагоги с них «выпрашивают шикарные подарки».

«Говорят, что детям нужны дополнительные занятия по основным предметам, и большая часть родителей платит. Это просто смешно: в платной школе еще надо приносить деньги в конверте!» — говорят на правах анонимности родители.

Как говорят родители, если деньги не заплатишь, то ребенок будет плохо учиться. Ему намеренно будут занижать оценки, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что именно в Первую московскую гимназию ходят дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкин — Лиза и Гарри Галкины. Звезды платят ежегодно три миллиона рублей за двоих.

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