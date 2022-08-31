Родители погибшей Насти Кочервей не могут забрать ее тело из морга

Подружка погибшей звезды «Дома-2» Насти Кочервей Олеся Малибу заявила журналистам о том, что родители девушки до сих пор не могут прилететь в Санкт-Петербург, чтобы забрать ее тело из морга.

«Какие-то проблемы с билетами. Но следователи сказали, что это 100% Настя», - заявила Малибу.

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Родители девушки живут в городе Армавире. Из-за отмены самолетов по южному направлению, сейчас ходят только поезда. И из-за отпускного сезона билеты приобрести сложно.