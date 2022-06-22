Родители и два сына: Дарья Пынзарь показала редкое видео с участием мужа и сыновей

В мае этого года исполнилось двенадцать лет со дня свадьбы экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь. Все это время пара живет счастливо и воспитывает уже двух сыновей — Артема и Давида.
Сейчас семейство находится в Турции, которую несколько лет назад выбрало местом своего проживания из-за теплого климата и моря.
В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась чудесным видео, на котором запечатлена с мужем и сыновьями. Все четверо бегут по берегу моря.
А за кадром слышится голос Сергея Пынзаря, который обещает непременно быть хорошим отцом своим детям. Как выяснилось, все это молодой человек говорил еще до свадьбы с Дашей.
«Озвучка ролика из интервью Сергея более чем 12-летней давности. Тогда мы только встречались… Мужчина обещал — мужчина сделал», — подписала видео Дарья Пынзарь.
Напомним, Дарья и Сергей Пынзарь некоторое время являлись ведущими «Дома-2». Но с недавнего момента они перестали появляться на съемках. Дарья Пынзарь объяснила поклонникам, что у нее и мужа нет возможности так часто летать в Москву.
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