Родители и два сына: Дарья Пынзарь показала редкое видео с участием мужа и сыновей

В мае этого года исполнилось двенадцать лет со дня свадьбы экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь. Все это время пара живет счастливо и воспитывает уже двух сыновей — Артема и Давида.

Сейчас семейство находится в Турции, которую несколько лет назад выбрало местом своего проживания из-за теплого климата и моря.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась чудесным видео, на котором запечатлена с мужем и сыновьями. Все четверо бегут по берегу моря.

А за кадром слышится голос Сергея Пынзаря, который обещает непременно быть хорошим отцом своим детям. Как выяснилось, все это молодой человек говорил еще до свадьбы с Дашей.