Родион Газманов представил «тайную жену» с двумя детьми

Сам Родион Газманов, впрочем, никак фотографию не прокомментировал, чем и породил множество слухов вокруг своей персоны.

Напомним, что Родиону Газманову уже 41 год. Официально женат он никогда не был. Сын певца Олега Газманова в последние годы живет со своим котом по кличке Шелдон.