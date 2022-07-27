Родион Газманов представил «тайную жену» с двумя детьми

Фанаты музыканта гадают, кем приходится ему загадочная дама.
Родион Газманов

Родион Газманов. Фото: Global Look Press

Музыкант Родион Газманов в соцсетях опубликовал снимок с загадочной незнакомкой и двумя детьми. Часть фанатов посчитали, что эта красавица блондинка — жена музыканта, а рядом с ними — две наследницы.

Родион Газманов с девушкой и детьми. Фото: соцсети Родиона Газманова

Сам Родион Газманов, впрочем, никак фотографию не прокомментировал, чем и породил множество слухов вокруг своей персоны.

Напомним, что Родиону Газманову уже 41 год. Официально женат он никогда не был. Сын певца Олега Газманова в последние годы живет со своим котом по кличке Шелдон.

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Ранее в СМИ прошла информация, что Родиона Газманова жестоко избили в США, где он якобы повесил российский флаг на открытии кофейни. Сам певец заявил, что подобного рода «новости» — фейки.

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