Родион Газманов объяснил, почему никогда не пойдет на концерт Макса Барских

По словам Газманова, Барских обманул своих зрителей. Он не вернул им деньги за концерт в России. Этим поступком, как считает Газманов, певец поставил крест на своей российской карьере. Да и в любой другой стране после такого к нему будут относиться с опаской, сообщает gazeta.ru.

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Напомним, что Макс Барских не раз негативно высказывался о России. Он заявил, что больше никогда не приедет в нашу страну.