«Родился наш сынок»: Дина Гарипова впервые стала мамой

Напомним, что Дина Гарипова счастлива в браке с Равилем Бикмухаметовым, за которого вышла замуж в 2015 году. О своем любимом человеке исполнительница не распространяется.

Напомним, что Дина Гарипова выиграла шоу «Голос» в 2012 году. Последние годы она служит в Музыкальном театре Александра Градского.

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