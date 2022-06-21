«Родился наш сынок»: Дина Гарипова впервые стала мамой

Звезда шоу «Голос» Дина Гарипова в соцсетях сообщила, что впервые стала мамой. У нее родился сын. Вес мальчика — три килограмма 220 граммов, рост — 51 сантиметр.
«Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания».
Напомним, что Дина Гарипова счастлива в браке с Равилем Бикмухаметовым, за которого вышла замуж в 2015 году. О своем любимом человеке исполнительница не распространяется.
Напомним, что Дина Гарипова выиграла шоу «Голос» в 2012 году. Последние годы она служит в Музыкальном театре Александра Градского.