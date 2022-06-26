«Родились в гриме»: Гордон в пух и прах разнесла Самбурскую

Судебные тяжбы продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской тянулись с 2020 года. Тогда звезда «Универа» заявила, что Дробыш не выполняет свои обязанности по ее раскрутке как певицы и подала иск.

На днях стало известно, что суд выиграл продюсер. Его адвокат Катя Гордон уже высказалась по этому поводу в своей соцсети.