«Родились в гриме»: Гордон в пух и прах разнесла Самбурскую

Судебные тяжбы продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской тянулись с 2020 года. Тогда звезда «Универа» заявила, что Дробыш не выполняет свои обязанности по ее раскрутке как певицы и подала иск.
На днях стало известно, что суд выиграл продюсер. Его адвокат Катя Гордон уже высказалась по этому поводу в своей соцсети.
«Ответ на стенания Самбурской о проигрыше в суде Дробышу. Я скажу вам, что несправедливо подавать иск в суд на продюсера, который вам помог в огромном количестве моментов, включая и ваше имущество. Именно вы подали иск, чтобы не платить процент с доходов, пытаясь доказать, что продюсер ничего не делал, а вы родились сразу в гриме и с премией «Шансон года», — написала Гордон.
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