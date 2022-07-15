«Родила Козловскому дочь, а замуж не взяли»: Зуева в оливковом бикини прилегла на полотенце

Ольга Зуева не успела родить дочку Оду Валентину от Данилы Козловского, как их союз рухнул. Актеру тут же приписали бурный роман с Оксаной Акиньшиной. Способствовало появлению слухов и то, что Данила с Ольгой жили на две страны. Он снимался в России, а она осталась в Америке с малюткой-дочкой.
Позже Козловский подтвердил, что они с Ольгой больше не пара. И дал понять, что поступил по отношению к Зуевой некрасиво. Однако подробности выдавать не стал.
Вместо предложения руки и сердца, родив актеру первенца, эффектная модель столкнулась с тем, что она так и проходила в невестах. Конечно же, Данила часто видится с Одой Валентиной, дочку он ни в коем случае не бросил. Но и замуж мать своего ребенка не позвал.
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Ольга Зуева на пляже читает детские книжки дочке Оде Валентине. Фото: личный архив
На пляж Ольга Зуева ходит с дочкой Одой Валентиной. Модель в оливковом бикини щегольнула стройной фигурой, дав понять, что смогла скинуть лишний вес после родов. С собой Ольга берет и детские книжки малютки-дочери.
Модель прилегла на полотенце, прикрыв лицо шляпкой от солнечных лучей. Зуева может похвастаться точеной талией, словно она и не рожала. Многие поклонники недоумевают, куда смотрел Данила Козловский.
«Родила Козловскому дочь, а замуж не взяли», «Данила вообще с ума сошел! Такую красотку бросить?», «Стройная, эффектная! Оксана, конечно, тоже красивая, но все-таки Оля родила ему дочку», «Женился бы! И дочь воспитывал», - пишут фолловеры.