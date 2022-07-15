«Родила Козловскому дочь, а замуж не взяли»: Зуева в оливковом бикини прилегла на полотенце

Ольга Зуева не успела родить дочку Оду Валентину от Данилы Козловского, как их союз рухнул. Актеру тут же приписали бурный роман с Оксаной Акиньшиной. Способствовало появлению слухов и то, что Данила с Ольгой жили на две страны. Он снимался в России, а она осталась в Америке с малюткой-дочкой.

Позже Козловский подтвердил, что они с Ольгой больше не пара. И дал понять, что поступил по отношению к Зуевой некрасиво. Однако подробности выдавать не стал.

Вместо предложения руки и сердца, родив актеру первенца, эффектная модель столкнулась с тем, что она так и проходила в невестах. Конечно же, Данила часто видится с Одой Валентиной, дочку он ни в коем случае не бросил. Но и замуж мать своего ребенка не позвал.

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