Родила детишек в Лапино: Галкин мог соврать, что Ширинина не сурмама Лизы и Гарри

«Она родила этих детишек в Лапино. Есть врачи, которые говорили, что женщина даже внешне похожа на молодую Пугачеву. Галкин спецом искал такую. Те, кто принимал у нее роды, так и говорили, что молодая Алла», - пишут пользователи, приводя неоспоримые доказательства.

Ранее Максим Галкин в соцсетях просил журналистов отстать от Елены Ширининой. Как он уверял, даму просто много лет назад позвали на телевидение, где разговор шел о суррогатном материнстве. Позже ее подставили журналисты, сказав, что она суррогатная мама Лизы и Гарри Галкиных.

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Напомним, что Алла Пугачева на днях вместе с наследниками вернулась в Россию. Ее дети пойдут в третий класс Первой московской гимназии.