Робби Уильямс признался, что поначалу ненавидел свое творческое имя

Британский певец Робби Уильямс в недавнем интервью рассказал, что называться «Робби» много лет назад ему рекомендовал менеджер. Многие поклонники певца думают, что Робби - это сокращенный вариант имени Робин. Но это не так. На самом деле певца зовут Роберт.

В 16 лет он стал участником группы «Take That». Уильямс согласился использовать в творчестве имя Робби, однако оно ему жутко не нравилось. Парнишка хотел быть крутым, а новое имя, наоборот, делало его слишком милым.

Певец, которому сейчас 48 лет, в итоге привык к новому варианту своего имени и оно стало его альтер-его.

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