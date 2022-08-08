«Роб говорит, что будет жить в Башкирии»: Утяшева запечатлела подросших детей Воли в родных краях

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она смогла стать телеведущей. Многие зрители знают ее, как ведущую шоу «Танцы» на ТНТ. Также она счастлива в браке с Павлом Волей.
Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги демонстрируют идиллию, когда посещают магазины, выходят на красную дорожку или веселятся на вечеринках.
Не так давно Утяшева в Москве отпраздновала свой день рождения. Она устроила вечеринку на природе. А вот недавно телеведущая отправилась в родное село Раевский в Башкирии. Там живет ее бабушка. С собой она взяла мужа и детей: Роберта и Софию. Обычно пара редко показывает своих наследников.
Если в первые дни Ляйсан показывала шаткий домик, а также огород, то теперь она отвезла семью в место, которое для нее много значит. Телеведущая решила забраться на гору с детьми. На новых кадрах она позировала на природе с мужем. На видео слышно, как ее зовут дети. Сама Утяшева шла с Волей по зеленой траве.
«Хлебом не корми, дай подняться куда-нибудь. Семейство влюблено в Башкирию. Роб говорит, что будет в Башкирии жить», – сказала спортсменка.
«Какие красивые луга!» – крикнул Паша сыну.
«Такое смешное семейство! На бабочек залипают! Красота», – добавил он, когда забрался на вершину.
«Наш шагомер взорвался. Одолели с детьми гору Сусак Тау – пусть и недолгий, но очень крутой подъем. Высота -–269 метров. Есть легенда: будто эта гора дает силу всем тем, кто ее покоряет. Вдохнули ее все вместе. И действительно, когда ты поднимаешься наверх, совершенно по-другому начинаешь смотреть на мир.
У меня еще есть традиция: на верхушке медитировать и отпускать ненужное. Очень сильное место. Эта гора многое для меня значит с детства. Я еще маленькой девочкой поднималась на неё с мамой. Теперь и дети влюблены в эти места», – поделилась Утяшева.
Ляйсан Утяшева с детьми. Фото: соцсети звезды