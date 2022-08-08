«Роб говорит, что будет жить в Башкирии»: Утяшева запечатлела подросших детей Воли в родных краях

Телеведущая привезла свою семью в село Раевский. А также она показала сыну и дочке гору, на которую в свое время забиралась со своей мамой.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она смогла стать телеведущей. Многие зрители знают ее, как ведущую шоу «Танцы» на ТНТ. Также она счастлива в браке с Павлом Волей.

Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги демонстрируют идиллию, когда посещают магазины, выходят на красную дорожку или веселятся на вечеринках.

Не так давно Утяшева в Москве отпраздновала свой день рождения. Она устроила вечеринку на природе. А вот недавно телеведущая отправилась в родное село Раевский в Башкирии. Там живет ее бабушка. С собой она взяла мужа и детей: Роберта и Софию. Обычно пара редко показывает своих наследников.

Если в первые дни Ляйсан показывала шаткий домик, а также огород, то теперь она отвезла семью в место, которое для нее много значит. Телеведущая решила забраться на гору с детьми. На новых кадрах она позировала на природе с мужем. На видео слышно, как ее зовут дети. Сама Утяшева шла с Волей по зеленой траве. 

«Хлебом не корми, дай подняться куда-нибудь. Семейство влюблено в Башкирию. Роб говорит, что будет в Башкирии жить», – сказала спортсменка. 

«Какие красивые луга!» – крикнул Паша сыну. 

«Такое смешное семейство! На бабочек залипают! Красота», – добавил он, когда забрался на вершину.

«Наш шагомер взорвался. Одолели с детьми гору Сусак Тау – пусть и недолгий, но очень крутой подъем. Высота -–269 метров. Есть легенда: будто эта гора дает силу всем тем, кто ее покоряет. Вдохнули ее все вместе. И действительно, когда ты поднимаешься наверх, совершенно по-другому начинаешь смотреть на мир.

У меня еще есть традиция: на верхушке медитировать и отпускать ненужное. Очень сильное место. Эта гора многое для меня значит с детства. Я еще маленькой девочкой поднималась на неё с мамой. Теперь и дети влюблены в эти места», – поделилась Утяшева.

Ляйсан Утяшева с детьми. Фото: соцсети звезды

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