«Роб говорит, что будет жить в Башкирии»: Утяшева запечатлела подросших детей Воли в родных краях

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она смогла стать телеведущей. Многие зрители знают ее, как ведущую шоу «Танцы» на ТНТ. Также она счастлива в браке с Павлом Волей.

Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги демонстрируют идиллию, когда посещают магазины, выходят на красную дорожку или веселятся на вечеринках.