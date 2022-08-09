Рита Ора тайно вышла замуж за режиссера Marvel

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Напомним, звездная пара начала отношения в 2021 году, когда Рита ездила в Австралию поработать наставником на местном шоу «Голос».

Для певицы это первый брак. Для ее 46-летнего супруга — второй. Режиссер прожил семь лет вместе со своей коллегой-кинопродюсером и является отцом двух девочек.