Рита Ора тайно вышла замуж за режиссера Marvel

Британская певица Рита Ора тайно вышла замуж за своего возлюбленного, новозеландского режиссера Тайку Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо» и «Тор: Любовь и гром»).
Источник рассказал прессе, что тихая церемония прошла в Лондоне этим летом. На торжестве присутствовали только родственники и близкие молодоженов. Вдобавок 31-летняя артистка отказалась от роскошного медового месяца и вернулась к работе над новой музыкой в студии. Впрочем, большую вечеринку по случаю свадьбы она все равно собирается устроить.
«Несмотря на то что она живет в центре внимания, Рита полна решимости сохранить свои отношения как можно более приватными, — говорит инсайдер издания The Sun. — Планируется большая вечеринка в стиле шоу-бизнеса, но не ожидайте, что ее продадут какому-нибудь журналу по самой высокой цене».
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Напомним, звездная пара начала отношения в 2021 году, когда Рита ездила в Австралию поработать наставником на местном шоу «Голос».
Для певицы это первый брак. Для ее 46-летнего супруга — второй. Режиссер прожил семь лет вместе со своей коллегой-кинопродюсером и является отцом двух девочек.