Рита Дакота рассказала о лечении отца от алкоголизма

Певица Рита Дакота рассказала подписчикам в соцсети о проблемах своего отца. По словам девушки, на протяжении многих лет он страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

В последние годы Сергей Михайлович был «в завязке». Но неожиданно сорвался. В августе он напился и заснул в квартире. Пока искали запасные ключи, Рита безумно боялась: а вдруг отца найдут мертвым. К счастью, он был всего лишь мертвецки пьян.

Вскоре после этого отец певицы потерял работу и его попросили съехать со съемной квартиры. Наконец-то Рите удалось оставить отца на реабилитацию, но вскоре он отказался продолжать лечение от своей зависимости.

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