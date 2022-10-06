«Рискуешь получить пендаля от толпы»: звезда «Дома-2» объяснил, почему Рудковскую травят за «богатство»

Яне Рудковской не раз доставалось от хейтеров за ее любовь к тяжелому люксу. В доме музыкального продюсера — полная чаша. Они с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко живут так, как многие и мечтать не могут. У них свой загородный дом с роскошными интерьерами, замечательные дети, супруги часто путешествуют, отдыхая только на фешенебельных курортах. Все это вызывает у хейтеров приступ зависти.

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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro подметил, что фанаты не могут простить Яне успешность.