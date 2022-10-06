«Рискуешь получить пендаля от толпы»: звезда «Дома-2» объяснил, почему Рудковскую травят за «богатство»

Яне Рудковской не раз доставалось от хейтеров за ее любовь к тяжелому люксу. В доме музыкального продюсера — полная чаша. Они с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко живут так, как многие и мечтать не могут. У них свой загородный дом с роскошными интерьерами, замечательные дети, супруги часто путешествуют, отдыхая только на фешенебельных курортах. Все это вызывает у хейтеров приступ зависти.
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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro подметил, что фанаты не могут простить Яне успешность.
«Но ты должен понимать, что если показываешь коллекцию чемоданов Louis Vitton, то рискуешь получить пендаля от толпы по одной простой причине. Несколько особо убогих начинают считывать это как хвастовство, но никак не проявления доверия, высшей степени сердечности.
Но Яна ведь сама заработала эти деньги, нигде их не занимала, а реально пахала, пользовалась тем, что ей дано, тратила собственные ресурсы и деньги. Однако так получается, что даже три наиболее убогих хейтера способны испортить бочку меда», — сетует шоумен.